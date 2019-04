Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a évoqué la fermeture de la chaîne TVA Sports advenant la révocation ou la suspension de sa licence par le CRTC.

C’est le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) lui-même qui a menacé de suspendre la licence de diffusion de TVA Sports pour punir Québecor d’avoir coupé le signal de la chaîne sportive aux abonnés de Bell la semaine dernière.

Le CRTC n’a pas encore rendu sa décision au terme des audiences de mercredi, mais selon l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, l’organisme a bien entendu l'avertissement de M. Péladeau et n’ira pas dans cette direction, du moins pas pour le moment.

«Le CRTC ne veut pas avoir l’odieux d’être celui qui a signé l’arrêt de mort de TVA Sports, estime-t-elle. En proposant un avis de suspension suspendu, on dit [à Québecor] : “si vous sévissez encore, si vous coupez encore le signal, là on suspendrait votre licence”. On essaye de remettre l’odieux de cette décision-là dans la cour de Québecor.»

Des arguments «légitimes»

Devant le CRTC, Québecor a encore une fois plaidé en faveur d’une refonte du système des redevances que la compagnie juge dépassé.

«Ce qu’on comprend des arguments de Québecor – qui sont légitimes je pense – c’est de dire que le système actuel est établi selon les règles d’un monde qui n’existe plus», note Emmanuelle Latraverse.

L’analyste rappelle que depuis cette époque, le monde de la télédiffusion a radicalement changé, entre autres avec l’arrivée de joueurs comme Netflix.

«On est prisonnier de vieilles normes historiques qui ne récompensent pas la créativité, la création d’emploi, la prise de risque. C’est ce pour quoi Bell se retrouve avantagée, en profitant des vieux monopoles, et elle n’a pas intérêt à vouloir rouvrir ce dossier-là.»

Soutien syndical

Le Syndicat des employés de TVA est venu appuyer Québecor dans ses démarches devant le CRTC, particulièrement en ce qui a trait à la plainte de préférence indue de Bell envers sa chaîne RDS.

Un appui inattendu, mais salutaire, estime Régine Laurent.

«C’est assez surprenant, mais ce que je décode, c’est que le syndicat voit un objectif commun avec le patron et il a mis de côté des animosités pour les emplois de TVA Sports», souligne l’ex-syndicaliste.

Régine Laurent félicite les représentants du syndicat de s’être positionnés «au-dessus de la mêlée» pour sauver les emplois et décrier une injustice qui risque d’affecter leurs membres.

Bell délègue un unilingue anglophone

L’envoi à Gatineau, devant le CRTC, d’un représentant unilingue anglophone par Bell pour demander la révocation de la licence de TVA Sports a agacé plusieurs analystes de «La Joute». Certains, dont Stéphane Bédard y ont même carrément vu un geste de «provocation».

«Il y a un petit colonial là-dedans», lance-t-il.

«C’est presque un affront, parce que je ne peux pas croire qu’ils n’y ont pas pensé, poursuit-il. D’autant plus que les clients visés [par la plainte] sont des clients francophones. Tout aurait eu avantage à se dérouler en français. Bell a une attitude délibérément provocante, tant à l’égard de son concurrent – ce qu’on peut comprendre –, mais aussi à l’égard des Québécois et des Québécoises dans leur ensemble.»

Son collègue Jonathan Trudeau admet lui aussi avoir été embêté par ce geste, qu’il qualifie de «manque de délicatesse».