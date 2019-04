Les écoles invitées à recruter aussi dans les services de garde

Le gouvernement Legault demande aux écoles de recruter des enfants même dans les CPE et les services de garde en milieu familial pour former les futures classes de maternelles 4 ans.

Dans un échange de lettres avec l’Alliance des intervenantes du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le président de la Commission scolaire des Phares a admis avoir reçu une directive l’enjoignant de contacter un large bassin de parents, «et ce, sans égard aux services dont leur enfant pourrait actuellement bénéficier» pour combler les places de maternelles 4 ans.

Dans la missive obtenue par notre Bureau parlementaire, Gaston Rioux précise que cette consigne adressée aux directions générales et datée du 21 mars émane directement de la sous-ministre de l’Éducation, Sylvie Barcelo.

Le gouvernement Legault assure pourtant depuis son élection que le déploiement des classes de maternelles 4 ans se fera en complémentarité avec les services de garde publics et s’adresse aux enfants qui ne fréquentent actuellement pas le réseau.

«Ça confirme nos pires craintes, déplore la députée péquiste Véronique Hivon. Ce n’est pas la complémentarité qui est visée par le gouvernement, pas plus que de répondre aux besoins concrets des enfants, mais c’est de répondre au besoin d’être capable de donner suite à l’engagement non souhaitable du premier ministre et complètement irréaliste de mettre des maternelles 4 ans partout au Québec !»

Selon la députée de Joliette, la CAQ met en «concurrence directe» les services de garde éducatifs et les maternelles 4 ans. Puisqu’il n’y a pas d’enthousiasme de la part des parents et qu’il manque d’élèves pour former les classes annoncées, le gouvernement prend les grands moyens pour remplir ses promesses, insiste Mme Hivon. Elle rappelle que le ministre de l’Éducation a même réduit à six le nombre d’élèves requis pour ouvrir une classe de maternelle 4 ans pour arriver à respecter ses engagements électoraux.

«On se demande vraiment c’est quoi la grande motivation, si ce n’est que de pouvoir faire un crochet à côté d’un engagement non souhaitable et irréaliste du premier ministre pour lequel il a mis son siège en jeu», ajoute la péquiste.

Cette situation «choque» également la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Valérie Grenon. «Il y a des appels faits dans les services éducatifs - que ce soit en CPE ou en milieu familial - des commissions scolaires pour dire : ‘on a une maternelle 4 ans, venez inscrire votre enfant’!».

Selon elle, le gouvernement veut à tout prix former des classes de maternelle 4 ans, délaissant du même coup le bien-être de l’enfant.

Valérie Grenon estime que tout doit être mis en œuvre pour aider les bambins qui n’ont pas accès actuellement au réseau des services de garde. «On doit aider les enfants qui n’ont pas d’aide, mais pas ceux qui ont déjà un service de qualité», insiste-t-elle.