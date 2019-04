Luc Plamondon partant pour relancer «Notre-Dame de Paris»

Luc Plamondon, Garou ou encore Hélène Ségara sont prêts à reprendre la comédie musicale «Notre-Dame de Paris» afin de récolter des fonds pour aider à la reconstruction de l’édifice. La cathédrale, classée au patrimoine mondial, est en partie détruite à cause de l’incendie qui l’a ravagée lundi.

«Quelqu’un de très sérieux m’a proposé ce matin de remonter ‘’Notre-Dame de Paris’’ avec des chanteurs de l’époque. Ce serait beau de faire quelque chose avec eux, pas pour l’argent, mais pour récolter un maximum de fonds», a déclaré Luc Plamondon, qui s’est également dit «évidemment partant» pour que le projet prenne forme, à l’édition suisse de 20minutes. Côté casting, l’envie est également là. «Les chanteurs ont l’air de le vouloir», a assuré le producteur et parolier de la comédie musicale.

Par ailleurs, une pétition circule pour que la distribution originale de la comédie musicale remonte sur scène pour un concert caritatif. De nombreux dons ont afflué depuis lundi soir, que ce soit de la part de grandes fortunes, comme les familles Arnault, Pinault, Bouygues et Bettencourt, ou bien des particuliers via la fondation Patrimoine. La barre du milliard d’euros de promesses - un peu plus de 1,5 milliard de dollars canadiens - de dons devrait être dépassée dans la journée.

Un montant jamais vu, d’autant que le budget alloué au patrimoine en 2019 par le gouvernement français d’Edouard Philippe et validé par le président de la République Emmanuel Macron est de 326 millions d’euros pour financer les opérations d’entretien et de restauration.