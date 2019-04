Metro annonce la retraite de François J. Coutu

La chaîne d'alimentation Metro a annoncé mercredi le départ à la retraite de François J. Coutu en marge du dévoilement des résultats du deuxième trimestre.

L’épicier a indiqué que M. Coutu prendra sa retraite de son poste de président du Groupe Jean Coutu (PJC) à compter du 31 mai prochain.

«Ayant consacré la plus grande partie de ma vie professionnelle au Groupe Jean Coutu et voyant que le regroupement avec Metro est bien engagé pour en assurer la pérennité, j'ai décidé de prendre ma retraite sachant que je laisse en place une grande marque, un solide modèle d'affaires et une excellente équipe», a déclaré François J. Coutu, dans un communiqué.

Ce dernier restera toutefois pharmacien-propriétaire de ses trois pharmacies au sein de la bannière PJC Jean Coutu.

C’est Alain Champagne qui succédera à M. Coutu à titre de président du Groupe Jean Coutu et il aura comme tâche de finir le regroupement du Groupe Jean Coutu avec Metro, tout en assurant le développement de la division, a-t-on précisé.

Les hommes travailleront ensemble jusqu'au départ à la retraite de celui qui travaille depuis 1983 dans l’entreprise lancée par Jean Coutu, son père.

Bénéfice et ventes en hausse

Pour la période de trois mois close le 16 mars dernier, Métro a rapporté un bénéfice net de 121,5 millions $, en hausse de 13,7 % comparativement au trimestre correspondant de l’an dernier. Par action diluée, le bénéfice est resté le même, à 0,47 $.

Sur la même période, le chiffre d'affaires a atteint 3,7 milliards $, en hausse de 27,7 %. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables (mesure clé dans le secteur du détail) a été en hausse de 4,3 %.

«Nous avons eu de bons résultats au deuxième trimestre, avec une forte croissance des ventes comparables à travers notre réseau», a déclaré Éric R. La Flèche, président et chef de la direction.

L’épicier s’est dit satisfait «de l'avancement de l'intégration du Groupe Jean Coutu, atteignant des synergies annualisées de 50 millions $ à l'approche du premier anniversaire de l'acquisition».