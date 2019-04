Tous les bâtiments historiques dévastés ne sont pas égaux...

Face aux plus de 800 millions d'euros (1,2 G$CAN) de promesses de dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, le Musée National de Rio de Janeiro fait figure de parent pauvre avec à peine 250 000 euros (377 000$ CAN) recueillis huit mois après l'incendie qui l'a dévasté.

En voyant les images d'un gigantesque incendie ravager lundi en partie Notre-Dame, de nombreux Brésiliens ont fait le rapprochement avec le brasier qui avait choqué le pays et la communauté scientifique en septembre, même si ce musée n'était pas mondialement connu comme la cathédrale de Paris.

«Nous sommes très satisfaits de la réaction extrêmement positive de la société française et nous espérons, que, suivant cet exemple, des entreprises et les millionnaires brésiliens commenceront à nous envoyer leurs dons», a déclaré à l'AFP le directeur du musée Alexander Kellner.

La milliardaire brésilienne Lily Safra a donné à elle seule 20 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame.

«Il ne s'agit pas d'obtenir des montants d'une telle ampleur, mais le Musée national a vraiment besoin de dons», précise-t-il. Le plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine avait célébré son bicentenaire en 2018.

«Avec un million de réais (environ 340 000$ CAN), on peut résoudre plein de problèmes, ça nous aiderait à respirer, parce que pour l'instant, c'est de la respiration artificielle», ajoute le directeur.

Disparités

Selon lui, l'Association des Amis du Musée national, chargée de recueillir les dons, a obtenu 48 000$ CAN de la part de particuliers et seulement 5100 $CAN de la part d'entreprises.

Par ailleurs, le musée a reçu un don de 180 000 euros du gouvernement allemand et 34 000 euros de l'antenne locale du British Council, agence britannique internationale chargée des échanges éducatifs et des relations culturelles.

Pour M. Kellner, les montants des dons faits par des Brésiliens sont «extrêmement faibles, très en dessous de nos attentes».

«Notre pays n'est pas habitué au mécénat et il n'existe pas ici de réductions d'impôts pour ce genre de dons comme c'est le cas en France ou aux États-Unis, par exemple. Notre gouvernement devrait se pencher là-dessus», dit-il.

Le ministère de l'Éducation du Brésil a débloqué près de 2,2 millions d'euros pour des travaux d'urgence permettant de préserver la structure du bâtiment, mais les autres fonds publics promis n'ont toujours pas été versés.

Le directeur attend notamment 18,5 M$ CAN censés venir de la réserve parlementaire d'élus de Rio.

Début avril, les enquêteurs ont conclu que le feu était parti du système de climatisation et s'était propagé rapidement en raison d'un manque d'équipements pour lutter contre ce type de sinistre.

Depuis l'incendie, des dizaines de paléontologues et archéologues se sont attelés à fouiller quotidiennement les décombres. Environ 2000 pièces, sur les 20 millions que comptait le musée, ont été retrouvées, y compris le joyau du musée, Luzia, un fossile humain de 12 000 ans.