Un incendie force l'évacuation d'une centaine de logements

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble à logements, dans la nuit de mardi à mercredi, dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Les flammes ont pris naissance un peu avant 1 h, dans l’un des appartements de cet immeuble de six étages situé sur l’avenue de l’Authion, près de la rue Pierre Corneille.

Les pompiers ont maîtrisé le brasier vers 2 h. On ignore l’étendue des dommages causés au bâtiment.

la cause de l'incendie demeure inconnue.