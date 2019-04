Un jeu vidéo d’Ubisoft pour aider à reconstruire Notre-Dame?

Un jeu vidéo développé par le studio montréalais d’Ubisoft dans lequel on retrouvait une modélisation détaillée de Notre-Dame de Paris pourrait-il aider à reconstruire l’iconique bâtiment? Un historien ayant œuvré au développement de la franchise Assassin’s Creed juge que c’est une possibilité.

«L’artiste qui travaillait dessus n’était jamais allée! Elle l’a vu seulement après [avoir terminé de la concevoir pour le jeu]. Il y a donc moyen de refaire la cathédrale à neuf sans même la voir de ses propres yeux», explique Maxime Durand, précisant que le bâtiment est «à l’échelle» dans le jeu.

Ce dernier avoue toutefois qu’Ubisoft n’a pas encore été approché pour prêter main forte dans la reconstruction, mais estime que le jeu peut jouer un rôle pour «intéresser les gens à sa reconstitution et sa préservation».

«Il y a 13 millions de visiteurs qui passent par Notre-Dame de Paris par année...On a déjà plus de joueurs qui l’ont vu dans Assassin’s Creed Unity. Ça rend ce monument accessible», conclut-il.

Plusieurs joueurs d’à travers le monde se sont d’ailleurs rassemblés sur la plateforme de diffusion Twitch pour revisiter le jeu d’Ubisoft et rendre hommage à la beauté intacte de la Cathédrale.

Le jeu offert gratuitement pour une semaine

Le studio offrira d’ailleurs gratuitement Assassin’s Creed Unity pendant une semaine par «solidarité» avec les Français et les Parisiens.

«À la lumière des événements de lundi, Ubisoft souhaite laisser découvrir la majesté et la beauté de la cathédrale, de la meilleure façon possible», précisant que l’entreprise fera aussi un don de 500 000 euros (753 000 $CAN) pour aider la restauration et la reconstruction du bâtiment.

Le jeu sera donc rendu disponible jusqu’au 25 avril au téléchargement sur PC.