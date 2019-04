Une première exposition à seulement 8 ans

Si certains artistes doivent patienter de nombreuses années avant de voir leurs œuvres exposées, il en est tout autrement pour Adam Arbour. Âgé d’à peine huit ans, le jeune peintre de Saint-Majorique réalisait dernièrement son tout premier vernissage au Musée de la Gaspésie

Il y dévoilait Mon Univers, un corpus d’œuvres où couleurs et mouvements se distinguent. « J’en ai à peu près 15 [toiles]. Je trouvais que j’en avais beaucoup. Je voulais en vendre quelques-unes et je les ai exposées au Musée. »

Passion familiale

C’est en novembre dernier qu’Adam Arbour s’initie à la peinture. Une passion qu’il pratique depuis sous le regard bienveillant de sa mère.

Il nous explique : « Ma mère a commencé à me montrer des vidéos. En une seule soirée, j’ai réalisé plusieurs toiles. J’ai aimé ça et j’ai évolué depuis. »

Afin de parfaire son art, Adam Arbour travaille avec divers matériaux et techniques. Le regard allumé, le jeune prodige nous explique, d’ailleurs, son processus créatif : « Certaines toiles comme celle-là, on peut voir de petites lignes qui descendent. Au début, on laisse la toile couchée, puis par la suite on la positionne à la verticale. C’est ça qui permet à la peinture de couler [et de créer cet effet]. »

À la suite de cette première exposition, Adam Arbour aspire à accomplir des œuvres de plus grande envergure. D’ici là, tous peuvent admirer les toiles de cet artiste en herbe jusqu’au 9 juin prochain.