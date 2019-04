Bell et Québecor ont témoigné devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) mercredi pour s’expliquer au sujet du différend qui les oppose et qui a mené à la coupure du signal de TVA Sports aux abonnés de Bell par Québecor, la semaine dernière.

Lors de cette audience très importante, Richard Martineau a noté que l’un des hauts dirigeants de Bell, Rob W. Malcolmson, n’a parlé qu’en anglais alors que le sort d’une chaîne francophone québécoise est en jeu.

Il a dénoncé cette forme de mépris de la part de Bell dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«On sait que c’est la guerre entre Québécor et Bell. Hier, chaque partie a pu plaider sa cause devant le CRTC. Pour représenter Québécor, il y avait MM. Marc Tremblay et Pierre Karl Péladeau. Pour représenter Bell, c’était un unilingue anglophone.»

Le chroniqueur se lance dans une longue tirade en anglais.

«He doesn’t care about french. Never heard a word of french in is life! Talking about the future of TVA Sports, never watch TVA Sports. Doesn’t give a flying fuck about francophones!», déplore le commentateur dans la langue de Shakespeare.

(Il se fout du français. Jamais entendu parler du français de sa vie! Il parle de l'avenir de TVA Sports, mais n’a jamais regardé TVA Sports. On s'en fout des francophones!)

«I think that is so insulting! (Je pense que c’est tellement insultant.)Nous sommes en 2019, pas en 1969! Vraiment incroyable!», conclut-il.

