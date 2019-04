Bond de 12 cents du prix de l’essence à Québec

Le prix de l’essence est en hausse de 12 cents du litre à Québec.

Plusieurs stations-services affichent leur litre d’essence ordinaire à 1,399 $ jeudi, en hausse de 12 cents.

Cette flambée à la pompe suit le mouvement haussier des cours du pétrole observé au cours des derniers jours sur les marchés financiers.

Jeudi matin, le coût d’acquisition pour un litre d’essence ordinaire à Québec par un détaillant s’élevait à 1,293 cents, selon la Régie de l’énergie.

D’après CAA-Québec, le prix réaliste à Québec pour un litre d’essence ordinaire serait de 1,344 $.

Au cours des 12 derniers mois, la marge moyenne au détail a été de 5,1 cents par litre vendu dans la région de Québec.

Au Costco du quartier Lebourgneuf, le litre d’essence ordinaire était toujours affiché à 1,264 cents jeudi matin.

À Montréal aussi, le prix de l’essence est en hausse. Certaines essenceries situées sur l’île de Montréal offrent leur litre d’essence à 1,439 $ jeudi matin.

Jeudi, le prix du baril de type WTI était en hausse de 2 cents US, à 63,89 $ US à la Bourse Nymex de New York.