La Ville de Montréal vient de passer en mode intervention pour les risques d’inondations.

«Dans les derniers jours, on était en mode veille au niveau des inondations et là on vient de passer en mode intervention», a déclaré la mairesse Valérie Plante.

La Ville ne fait pas d'évacuations pour le moment, a-t-elle dit.

Plusieurs zones à risque sont les mêmes que celles inondées en 2017, comme le long de la rivière des Prairies.