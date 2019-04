Le maire de Laval déclare l’état d’urgence

Le maire de Laval Marc Demers a déclaré l’état d’urgence sur le territoire de la ville en raison des inondations imminentes, et ce, pour tous les secteurs situés en zone inondable 0-100 ans.

Le nombre d’adresses qui pourraient être touchées s’élève à 1504. Le nombre s'élevait à 825 la veille.

«Cette procédure nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos citoyens. Nous pourrons notamment effectuer les dépenses nécessaires et octroyer tous les contrats qui pourraient être requis, comme l’achat de sable ou d’équipement, sans passer par les processus habituels. Dans ce genre de situation, il est fondamental de pouvoir réagir vite et de façon efficace», a soutenu le maire via communiqué.

Les niveaux d’eau et des débits sur les rivières des Mille-Îles et des Prairies seront en hausse, selon les prévisions.

Parmi les mesures déployées, la distribution de sacs de sable a débuté. Des rues inondées ont été fermées. Des communications automatisées aux citoyens par téléphone ont également été mises en place.