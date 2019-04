Le PQ et le PLQ «n’ont rien de rien compris, mais rien de rien de rien»

Moment cocasse, mercredi, lors de l’étude des crédits budgétaires, alors que les chefs du PQ et du PLQ ont talonné le premier ministre François Legault sur son attachement au Canada... Ceci dit, l’épisode révèle que les deux partis d’opposition «n’ont rien compris de ce qui est arrivé en octobre dernier, mais rien de rien de rien», estime Mario Dumont.

L’analyste croit que Pascal Bérubé et Pierre Arcand ont dû rire de la discussion après coup, «en se tapant la bedaine et en disant: on a marqué des points». Mais le problème, c’est que les Québécois sont rendus ailleurs, selon lui. En 2019, la question souverainiste relève davantage d’un «ancien débat».

«Ce n’est plus le genre d’angle, ce n’est plus le genre de débat, ce n’est plus le genre de division que la population attend aujourd’hui», explique M. Dumont, au Québec Matin.

François Legault est, toujours selon l’animateur, un souverainiste résigné qui a accepté que les Québécois ont voté deux fois non. «Ça ne fait pas de lui un Canadien... Je ne pense pas qu’il ait des drapeaux du Canada sur ses boxers», a commenté avec humour Mario Dumont, spécifiant tout de même que les libéraux, tout particulièrement, aiment faire croire qu’il est encore souverainiste parce que ça rassure leur base électorale.

