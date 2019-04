Les Hurricanes nivellent la série

Galvanisés par la plus grande foule de leur histoire, les Hurricanes de la Caroline l’ont emporté 2 à 1 contre les Capitals de Washington jeudi soir, à Raleigh, ce qui leur a permis d’égaler la série de premier tour 2 à 2.

Warren Foegele a fait bondir les 19 202 spectateurs présents au PNC Arena dès la 17e seconde de cette joute. L’ailier gauche de 23 ans a profité d’un beau jeu de Jaccob Slavin pour inscrire un troisième but en deux parties.

Cette réussite en séries éliminatoires représente un record de rapidité dans l’histoire des «Canes». L’ancienne marque appartenait à Erik Cole, qui avait touché la cible 25 secondes après le début d’un affrontement contre le Canadien de Montréal, le 13 mai 2002.

C’est cependant un filet de Teuvo Teravainen qui a fait la différence. Dans les dernières secondes du deuxième tiers, l’attaquant finlandais s’est glissé entre les deux défenseurs et a battu Braden Holtby du côté de la mitaine. Il s’agissait de la première réussite de l’athlète de 24 ans lors des présentes séries éliminatoires.

Devant le filet des vainqueurs, Petr Mrazek a été très bon, réalisant 30 arrêts. De son côté, Holtby a fait face à 24 lancers.

La réplique des «Caps» est venue du bâton d’Alex Ovechkin. Installé dans son bureau et en avantage numérique, le Russe a décoché un boulet de canon dont lui seul a le secret.

En plus du revers, les Capitals pourraient aussi avoir perdu les services de T.J. Oshie. Ce dernier a été poussé vers la bande par Foegole, alors qu’il était en déséquilibre. L’Américain de 32 ans a lourdement chuté et a semblé se blesser à l’épaule droite. L’incident est survenu en troisième période et Oshie n’est pas revenu au jeu par la suite.

La série retourne maintenant dans la capitale américaine, alors que les deux formations disputeront l’affrontement numéro 5, samedi soir, au Verizon Center.