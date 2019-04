Ouvert ou fermé pendant le congé de Pâques?

Plusieurs établissements et certains commerces seront fermés le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril pour les congés de Pâques. Voici la liste de ce qui sera ouvert et fermé pour planifier au mieux ces journées.

Vendredi

Ouvert

- les autobus et le métro de la Société de transport de Montréal (STM) seront en fonction selon l’horaire des jours fériés

- la majorité des commerces, centres commerciaux, épiceries et dépanneurs ouvriront leurs portes

- les pharmacies

- les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ)

- le Planétarium, le Jardin botanique, le musée des beaux-arts de Montréal, le musée de Pointe-à-Callière de Montréal et d’autres musées

- la Grande Bibliothèque BAnQ

Fermé

- les banques

- les bureaux de Postes Canada, il n’y aura pas de livraison de courrier

- bureaux municipaux et gouvernementaux

- la plupart des points de services comme la SAAQ

Dimanche de Pâques

Ouvert

- toutes les succursales SAQ Express et la plupart des SAQ Classique

- le Planétarium, le Jardin botanique, le musée des beaux-arts de Montréal, le musée de Pointe-à-Callière de Montréal

- la Grande Bibliothèque BAnQ

Fermé

- la plupart des SAQ Sélection et les succursales SAQ Dépôt

- les centres commerciaux, supermarchés et petites épiceries

Lundi de Pâques

Ouvert

- les autobus et le métro de la Société de transport de Montréal (STM) seront en fonction selon l’horaire des jours fériés

- les banques

- les centres commerciaux, certains commerces et épiceries

- la majorité des succursales de la SAQ

- le Planétarium, le Jardin botanique, le musée de Pointe-à-Callière de Montréal

Fermé

- bureaux municipaux et gouvernementaux

- la plupart des points de services comme la SAAQ

- les bureaux de Postes Canada, il n’y aura pas de livraison de courrier

- la Grande Bibliothèque BAnQ

- le musée des beaux-arts de Montréal