Rapport Mueller: Trump tweete «game over» à ses adversaires

Le président américain n’a pas tardé pour clamer son innocence et narguer ses adversaires après la conférence de presse du ministre de la Justice William Barr, qui a affirmé que l’enquête russe prouvait qu'il n'y avait «pas eu de coopération» entre Donald Trump et les Russes lors des élections de 2016.

«Pas de collusion, pas d’entrave. Game over [La partie est finie]», peut-on lire sur l’image tweeté par le président, le tout dans une police qui n’est pas sans rappeler celle de la populaire émission «Game of Thrones», le mettant en scène de dos et entouré de fumée.

Le gazouillis de Donald Trump s’adresse aussi aux «haters» et aux «démocrates de la gauche radicale».

Le rapport final sur l'enquête russe sera publié à 11h dans une version expurgée de toute une série de détails.