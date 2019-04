Il achète une barrière de 43 000$ pour protéger sa maison des inondations

Des milliers de citoyens vivent dans l’anxiété en fin de semaine en raison des inondations qui sont attendues dans plusieurs secteurs au Québec.

Robert Bergeron, un résident de Rigaud, a pris les grands moyens pour protéger sa demeure inondée en 2017. Il a acheté d’une compagnie de Drummondville une barrière en plastique qui se gonfle à même l’eau qui se déverse des rivières en crue. Ça crée une digue entre le cours d’eau et la maison à protéger.

«L’armée se sert de ces choses-là dans les trajectoires où il y a de grosses rivières à traverser et que les rapides sont forts», a expliqué Monsieur Bergeron en entrevue à Denis Lévesque.

À LIRE ÉGALEMENT

La liste des cours d'eau sous surveillance

L'armée en renfort, les premières inondations majeures dimanche

Crue de la rivière des Outaouais: Gatineau sur le qui-vive

Huit mesures d’urgence à prendre si l’eau menace votre propriété

Le résident de Rigaud a payé 43 000$ pour acheter cette barrière anti-inondations. Mais il estime que c’est de l’argent bien investi si ça peut empêcher sa maison d’être atteinte par les eaux.

«Ça a coûté 147 000$ pour la remettre en ordre avec les meubles, les planchers de bois franc, etc. Cette expérience-là nous a fait très mal, a affecté le moral de ma femme et le mien», explique-t-il.

Son épouse et lui ont vécu six mois dans leur roulotte en attendant que leur résidence soit à nouveau habitable et le couple ne souhaite pas revivre une telle épreuve.

Il est convaincu que sa barrière de plastique va leur permettre de rester à la maison si l’eau menace à nouveau cette année.