La chanteuse Adele se sépare

Adele et son mari, Simon Konecki, se séparent après sept ans de vie conjugale.

Les porte-parole de la célèbre chanteuse ont communiqué la nouvelle de leur rupture dans une déclaration à la revue «People».

«[Adele et M. Konecki] ont pris l’engagement d’élever leur fils [de 6 ans] ensemble et de façon aimante. Comme d’habitude, ils demandent le respect de leur vie privée. Il n’y aura aucun autre commentaire», ont précisé Benny Tarantini et Carl Fysh.

WENN.com

La diva de 30 ans, née Adele Adkins, et l’entrepreneur philanthrope Simon Konecki, 44 ans, ont longtemps tenu secrète leur relation amoureuse.

Celle qui a remporté plusieurs Grammy Awards, dont un pour sa chanson «Hello», avait dévoilé leur idylle pour la première fois dans un blogue, en janvier 2012. En juin de la même année, Adele révélait qu’elle et son mari attendaient un bébé, leur fils Angelo qui est venu au monde le 19 octobre 2012.

La petite famille a vécu une vie somme toute paisible entre Londres et Beverly Hills, en Californie, où elle a acheté une résidence en 2016.

«La raison pour laquelle sa relation avec Simon fonctionne, c’est qu’ils ont toujours été sur la même page», confiait une source au magazine à cette époque.