Relocaliser les sinistrés des inondations après plusieurs crues dévastatrices: le véritable test dans l’opinion publique du projet de loi de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault devrait survenir dans les prochains jours.

Avec les inondations qui devraient survenir sous peu, on va assister à la difficile balance entre la logique pour le payeur de taxes moyen et la réalité des sinistrés, attachés à leur maison, leur terrain et leur bord de l’eau, soulève Mario Dumont, dans sa chronique au Québec matin.

Rappelons que le nouveau programme annoncé lundi prévoit notamment un montant pour les propriétaires qui souhaiteraient déménager et quitter les zones inondées à répétition. Ceux qui refuseraient de quitter leur logis après plusieurs sinistres successifs devraient toutefois composer avec une aide financière qui serait limitée une fois un certain seuil atteint.

C’est là que ça va prendre de la fermeté du gouvernement, soulève au passage M. Dumont.

Si, de prime abord, le citoyen moyen risque d’être en accord avec cette mesure qui vise à atteindre «un juste équilibre avec la capacité et la volonté de payer des contribuables», il reste que l’opinion publique peut être trompeuse et variable

«Le lundi, l’opinion publique va dire qu’il faut arrêter de payer pour ça, et le mercredi, on va avoir vu des cas qui arrachent le cœur à la télévision, et là, on va dire que le gouvernement n’a pas de cœur.»