Sur les rives du lac Saint-Pierre, le mot d’ordre est «préparation»

Devant l’inévitable crue du fleuve Saint-Laurent en Mauricie, les autorités martèlent aux citoyens l’importance de travailler en amont et de préparer sa résidence pour les inondations.

Le secteur Langue-de-Terre est un baromètre régional à Maskinongé, et l'eau y est déjà assez haute; une portion de route y est recouverte d'eau. À Trois-Rivières, on s’attend à ce que le niveau du lac Saint-Pierre atteigne samedi 3,9 mètres de hauteur, soit plus haut qu’en 2017.

Même si la municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des citoyens, la mairesse Ginette Bellemare s’est dite inquiète vendredi matin de constater que certains n’ont pas commencé.

«Il faut qu’ils soient en mode préparation, qu’ils construisent des digues de sacs de sable devant leur résidence», a-t-elle souligné.

En plus de la pluie forte et de la fonte des neiges, «un autre facteur qui ne nous aide pas, ce sont les grandes marées», mentionne Bernard Létourneau, porte-parole de la Sécurité civile.

«L’eau va s’écouler beaucoup plus difficilement du fleuve, explique-t-il. [...] Le mot d’ordre qu’on lance aux citoyens, c’est de se préparer.»

Un autre cours d’eau à surveiller : la rivière Saint-Maurice. On trouve encore beaucoup de neige en Haute-Mauricie, et avec les températures douces et les pluies prévues, elle risque de fondre. De plus, une alerte de débâcle est en vigueur; si une telle situation devait se produire, on pourrait assister à un embâcle, ce qui ferait monter le niveau de la rivière, inondant au passage les riverains.