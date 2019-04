À TVA Sports: Impact - Union

L’Impact affronte en ce moment l’Union à Philadelphie. Cet affrontement est en cours à TVA Sports.

Cet après-midi, la formation montréalaise est encore privée de l’attaquant Ignacio Piatti.

L’Argentin est tombé au combat après une blessure au genou droit subie à Orlando le mois dernier. Au cours des quatre rencontres qu’il a ratées, l’équipe n’a marqué que deux buts.

Il s’agit du 200e match du gardien Evan Bush avec l’Impact, toutes compétitions confondues, un record. De son côté, le milieu de terrain Samuel Piette dispute un 45e match de suite, ce qui égale la marque d’équipe de Patrice Bernier.

La semaine dernière, l’Impact n’a accordé aucun but en trois rencontres, récoltant une victoire de 1-0 contre le Crew au Stade Saputo après avoir soutiré des verdicts nuls de 0-0 à l’extérieur face à New York City FC et à D.C. United.

La semaine prochaine, la troupe de Rémi Garde fera une visite en Nouvelle-Angleterre mercredi, avant de retourner à Montréal pour un choc avec le Fire dimanche.