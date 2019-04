Des centaines de nouveaux militaires déployés dès samedi soir

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et les Forces armées canadiennes ont annoncé le déploiement de nouveaux soldats sur le terrain pour aider les riverains des secteurs inondés.

À LIRE ÉGALEMENT

La pluie des prochaines heures ne fera pas de cadeaux aux riverains

La liste des cours d'eau sous surveillance

Outaouais: une automobiliste perd la vie dans un affaissement de la route

Risque élevé d’inondation en Beauce et dans Portneuf

Situation «catastrophique» à Rigaud

L'armée en renfort, les premières inondations majeures dimanche

Il achète une barrière de 43 000$ pour protéger sa maison des inondations

«Nous sommes maintenant prêts à déployer des troupes sur le terrain. Dès ce soir, on aura environ 200 militaires déployés entre Gatineau et Trois-Rivières. Et dès demain, en avant-midi, on aura 600 militaires déployés entre Trois-Rivières, Laval et Gatineau», a fait savoir la brigadier-général Jennie Carignan lors d’un point de presse à la Garnison de Longue-Pointe.

«Nous comprenons très bien l’état d’esprit et les difficultés que la population vit dans les différentes zones affectées. Il est donc extrêmement important de mettre de l’avant toutes les ressources et le personnel pour aller les soutenir. Nos soldats sont extrêmement bien entraînés et formés pour faire ce genre de mission.»

Elle a également parlé de la «fierté» des militaires de servir la population québécoise.

La ministre Guilbault a, de son côté, tenu à remercier les Forces armées canadiennes qui sont rapidement intervenues.

«La réponse et la mobilisation des Forces armées canadiennes ont été très rapides et rassurantes pour tous nos citoyens, nos maires et élus», a-t-elle dit.

«Les tâches auxquelles on va s’affairer en priorité sont la distribution et l’installation de sacs de sable près des propriétés et des commerces.»