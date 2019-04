Les Blues éliminent les Jets en six matchs

L’attaquant des Blues Jaden Schwartz a inscrit un but par période dans un gain de 3 à 2, ce qui a permis à son équipe d’éliminer les Jets de Winnipeg en six joutes, samedi soir, à St. Louis.

L’athlète de 26 ans a amorcé sa productive soirée de boulot dès la 23e seconde. Il a convergé au filet de Connor Hellebuyck et a profité d’un retour de lancer de Brayden Schenn pour ouvrir la marque. Il s’agissait du troisième but le plus rapide de l’histoire des Blues en séries éliminatoires.

En deuxième période, Schwartz a doublé l’avance des siens en avantage numérique. Il a décoché un bon tir des poignets qui a battu la vigilance du gardien adverse.

Le natif de la Saskatchewan a ensuite fait pleuvoir les casquettes sur la glace du Enterprise Center. Manœuvrant bien avec le disque dans la zone adverse, il a déjoué Hellebuyck du côté du bouclier.

Les Jets se réveillent trop tard

Les réussites des Jets sont venues tard en troisième période et la formation de Winnipeg n’a pas été en mesure de compléter le travail. Dustin Byfuglien et Bryan Little ont réussi à battre le gardien Jordan Binnington, qui a ainsi vu filer son premier blanchissage en carrière lors des séries éliminatoires.

Outre cette séquence en fin de partie, les Blues ont été franchement dominants, ne permettant que 20 lancers aux Jets sur l’ensemble de la rencontre. L’équipe de Paul Maurice a été particulièrement inefficace lors de l’engagement médian. Elle n’a décoché qu’un seul tir sur le gardien adverse, ce qui représente un record de médiocrité dans l’histoire de l’équipe manitobaine.

De son côté, Hellebuyck a fait face à 36 lancers.

Au deuxième tour des séries de la Ligue nationale de hockey, les Blues se mesureront aux vainqueurs du duel entre les Predators de Nashville et les Stars de Dallas. La formation texane détient l’avance 3 à 2.