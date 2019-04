Quand nos enfants ont des problèmes financiers

Peu avant les Fêtes, Jean-Pierre a prêté 2000 $ à son fils de 26 ans, William, pour la deuxième fois en six mois. Il y a quelques semaines, le jeune homme lui a encore demandé un prêt de 1000 $.

Son père craint que l’achat récent d’une résidence par son fils et sa conjointe ne leur cause des ennuis financiers. Comment peut-il les aider ?

En tant que parent, le premier réflexe lorsque notre enfant adulte nous demande de l’aider financièrement est souvent d’accepter, si on en a les moyens. Mais prêter quelques centaines ou quelques milliers de dollars ponctuellement ne réglera rien si la personne est très endettée. Idéalement, il faudrait s’attaquer à la source du problème, car sinon, les mêmes difficultés ressurgiront inévitablement quelques mois ou semaines plus tard.

Trop de dettes à rembourser

Jean-Pierre a essayé d’aborder la question avec son fils, mais il a refusé d’en discuter, ne voyant pas d’un bon œil que son père se mêle de ses affaires. Il a insisté et proposé à William et sa conjointe de consulter un professionnel en réorganisation financière, ce qu’ils ont accepté.

Le syndic a noté qu’ils gagnent respectivement un salaire de 62 000 $ et 68 000 $ par année. Le couple a donc un bon revenu et il a acheté une maison de 325 000 $, avec un paiement hypothécaire mensuel de 1625 $. Les frais de mutation (taxe de bienvenue), représentent un montant de 300 $ supplémentaire par mois, et les taxes et chauffage 514 $. « Ce n’est pas l’achat de leur résidence qui les place dans une mauvaise position, puisque les coûts liés à celle-ci représentent 20 % du salaire brut du couple, alors que la Société canadienne d’hypothèque et de logement considère que le maximum est de 35 %. La cause des difficultés est plutôt un cumul de l’endettement créé par l’aménagement de la maison et les frais de déplacement liés au travail. De plus, les 300 $ par mois d’arrérages de la taxe de bienvenue n’arrangent rien », explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et Associés.

En effet, s’installer dans leur maison a été coûteux (achat de rideaux, de meubles, aménagement paysager, etc.) et la majeure partie de ces dépenses a été payée avec leurs cartes de crédit, qui atteignent maintenant 14 500 $. L’horaire de travail de William l’oblige aussi à effectuer 40 kilomètres matin et soir en voiture, ce qui coûte cher en essence et entretien.

Budget déficitaire

À cela s’ajoute le prêt étudiant de 24 000 $ de William (remboursement mensuel de 250 $) et les deux prêts auto (875 $ par mois). Au bout du compte, le budget familial est déficitaire d’environ 450 $ par mois et il n’est donc pas étonnant que le couple peine à joindre les deux bouts.

« Leur taux d’endettement étant toutefois relativement raisonnable – 32 % comparativement à la limite de 40 % tolérée par les institutions financières – nous leur avons suggéré de demander une marge de crédit de 18 000 $, afin de rembourser immédiatement le solde des cartes de crédit et la taxe de bienvenue. Avec un taux de 9 %, ils économiseront en frais d’intérêts plus de 4500 $ sur cinq ans et leurs paiements mensuels sur cinq ans seront réduits de 875 $ à 375 $ par mois, ce qui respecte leur capacité budgétaire », fait valoir Pierre Fortin.

Conseils

Si votre enfant adulte vous demande souvent de lui prêter de l’argent, tentez de le convaincre de dresser un portrait de sa situation financière pour trouver la source du problème.

S’il refuse de se plier à cet exercice avec vous, il pourrait rencontrer une personne neutre ou un conseiller en réorganisation financière pour le faire.

La meilleure aide n’est pas toujours financière. Aidez-le plutôt à établir un budget, élaborer un plan d’action pour rembourser les dettes et accompagnez-le durant ce processus.

L’aide financière comme telle devrait se limiter aux besoins essentiels (nourriture, dépenses urgentes) plutôt que d’effectuer les paiements minimums sur des dettes.