Risque élevé d’inondation en Beauce et dans Portneuf

Les autorités municipales et provinciales sont en état d’alerte, dans la région de Portneuf et en Beauce, où les rivières menacent de sortir de leur lit à tout moment, samedi.

Au centre-ville de Saint-Raymond, la rivière Sainte-Anne a augmenté d’un mètre pendant la nuit. Il n’y a pas eu de débordement encore, mais le risque demeure «très élevé» selon la responsable des communications, Geneviève Faucher.

En Beauce, le débit de la rivière Chaudière est encore plus élevé qu’anticipé, soit de 1400 mètres cubes à la hauteur de Saint-Georges. «C’est beaucoup», reconnaît Sylvain Veilleux, directeur de la sécurité incendie.

Une cinquantaine de résidences ont reçu l’ordre d’évacuer dans le secteur du Parc Veilleux, dans l’est de Saint-Georges. Un débordement sur la 1re avenue n’est pas exclu.

À Beauceville, la municipalité prévoit d’atteindre le seuil d’inondation moyenne à tout moment et une partie de l’avenue Lambert Nord est maintenant fermée à la circulation. Seule consolation : les glaces ont disparu du paysage.

Les riverains craignent de revivre des inondations après le déluge de mardi. «Actuellement, on a peut-être déjà des personnes qui sont touchées. On repart la machine. On veut que les gens soient prêts», se préoccupe Paul Morin, directeur général à Beauceville.