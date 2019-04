Inondations : la Sécurité civile fait l’état des lieux

Les militaires, les services d’incendie et la Sûreté du Québec sont à pied d’œuvre pour venir en aide aux sinistrés partout au Québec, assure Éric Houde, porte-parole de la Sécurité civile.

Ils ont d’ailleurs procédé à l’évacuation d’environ 200 résidences cette nuit, à Scott, en Beauce. La région est durement touchée par des inondations qui surpassent celles de 2017 en importance. On dénombre au moins 850 résidences inondées.

Environ 400 militaires sont également déployés à Laval, Montréal et Gatineau.

La température plus clémente de dimanche causant la fonte de la neige contribuera à faire monter le niveau de plusieurs rivières au Québec.

Néanmoins, la situation n’est pas aussi catastrophique que prévu. À Gatineau par exemple, «la météo est de notre bord. On pensait atteindre les niveaux de 2017 dans certains secteurs, mais on va être plus bas», illustre M. Houde. Il parle tout de même d’inondations «majeures».

D’autres régions, comme le Lac-Saint-Pierre, en Mauricie, ne seront pas épargnées : «avec les hautes marées, la fonte et le ruissellement... on va atteindre les mêmes niveaux que 2017». Un effet de bouchon explique ce phénomène.

Bien préparés

Le porte-parole de la Sécurité civile remarque les gens sont prévoyants. «Le niveau de préparation est différent cette année, tant au niveau des citoyens que des municipalités et des associations». Dans tous les cas, il rappelle à la population de rester vigilant en tout temps.

Il suggère également de demander un coup de pouce à la parenté en ce jour de Pâques, si on a besoin d’un coup de main pour mettre certains de ses biens à l’abri de l’eau.