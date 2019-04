L’aide à Oka vient... du Guatemala

Une centaine d’employés agricoles du Guatemala travaillent sans répit depuis trois jours pour sauver des résidences d’Oka des inondations en préparant des sacs de sable.

« Ce sont des machines de guerre. Ils sont incroyables. Sans eux, on aurait la langue à terre et on serait probablement dans le gros trouble », dit Shirley Kennedey, la bénévole qui est responsable du centre communautaire du secteur de Pointe-aux-Anglais à Oka, dans les Laurentides.