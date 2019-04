«Le pire est encore à venir» à Rigaud

La situation est toujours critique à Rigaud, en Montérégie, l’eau continue de monter et le «pire est encore à venir» selon directeur du Services des incendies, Daniel Boyer.

«On maintient que le plus gros coup d’eau devrait arriver entre lundi et mardi possiblement, donc le pire est à venir encore», a-t-il affirmé en entrevue.

Voici le plus récent bilan :

-25 résidences inondées

-Une centaine de résidences touchées

-50 résidences isolées

-76 familles se sont présentées au centre d’aide aux sinistrés

-21 familles bénéficient des services d’aide à la relocalisation

-6 voies publiques complètement submergées

-20 voies publiques qui sont partiellement submergées

-Débit au barrage de Carillon: entre 7900 et 8165 m3

«Évacuez»

Daniel Boyer demande aux résidents de Rigaud d’arrêter de se battre contre les éléments et d’évacuer leur demeure.

«Évacuez, je pense que c’est la plus belle chose à faire parce qu’à chaque matin on voit que la rivière prend le dessus et l’eau va gagner sur nos citoyens malheureusement».

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann doit se rendre à Rigaud à 13h pour faire le point avec les autorités.