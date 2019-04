Le soleil à la rescousse à Saint-Raymond

La crainte d’une «catastrophe» se dissipe de jour en jour à Saint-Raymond, dans Portneuf, où l’embâcle qui guette toujours le centre-ville a perdu une bonne partie de sa consistance dans les dernières heures, sous l’effet de la chaleur et de la pluie moins abondante que prévu.

Samedi, le «train de glace» menaçait de céder d’une minute à l’autre, faisant craindre de sévères inondations dans le cœur de la municipalité. Deux jours plus tard, les appréhensions ne se sont heureusement toujours pas matérialisées.

«On est plus confiants aujourd’hui. Jeudi, on ne l’était vraiment pas, confie le maire Daniel Dion. On prévoyait 90 mm de pluie, ça aurait été catastrophique. Finalement, il en est tombé environ la moitié. Les canaux qu’on a creusés ont été capables d’encaisser.»

«L’embâcle diminue en épaisseur et il pourrit. Un embâcle dangereux est bleu marin, noir. Quand il commence à changer de couleur, ça devient du sel plus que de la glace et l’eau se fraye un chemin. Plus l’eau passe, plus le chemin s’élargit», explique le directeur du centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes au ministère de la Sécurité civile, Éric Houde.

Fonte généreuse

La pluie des derniers jours a laissé place à un mercure de 15 °C et à un ciel dégagé, dimanche. Ces conditions jumelées aux températures légèrement au-dessus du point de congélation pour les prochains jours attisent l’espoir d’une fonte lente et sans tracas.

La chaleur a permis à la glace de fondre et au chenal creusé dans le couvert de la rivière de s’élargir, pointe Éric Houde. «C’est encore préoccupant, mais on est loin de l’état d’alerte de samedi», estime-t-il.

«Ça n’a pas débordé encore, mais ça ne veut pas dire qu’on est à l’abri pour les prochains jours», tempère le maire.

M. Dion prévoyait dimanche à ce que le débit d’eau de la rivière atteigne jusqu’à 400 m³/s au cours de la nuit, soit un courant deux fois plus puissant qu’il y a deux jours à peine.

«L’eau coule normalement dans la rivière, mais c’est beaucoup d’eau. J’espère qu’on va être capables de le prendre. Je pense que oui, mais pourvu qu’il n’y ait pas de glace sous le pont», affirme-t-il, prévoyant à ce que l’écoulement soit à son plus fort à l’aube ce matin.

Dégâts minimes pour le moment

Deux pelles, dont une de type amphibie, sont d’ailleurs toujours postées sur le flanc du pont Chalifour pour prévenir un éventuel amas de glace coincé sous la structure.

Autrement, plusieurs résidences doivent faire fonctionner les pompes à plein régime et deux rues sont bloquées, en raison d’inondation localisée, mais les dégâts restent minimes pour le moment.