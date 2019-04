Justin Trudeau condamne les attentats au Sri Lanka

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné, dimanche, la série d'attentats commis contre des chrétiens qui a fait plus de 200 morts au Sri Lanka, tandis que le gouvernement a mis en garde les voyageurs canadiens.

M. Trudeau s'est tourné vers son compte Twitter pour déplorer les nouvelles «absolument horribles» arrivant du Sri Lanka, un petit pays insulaire situé au sud de l'Inde.

«Le Canada condamne avec vigueur les attaques haineuses commises contre les chrétiens dans des églises et des hôtels. Nos cœurs et nos pensées accompagnent les familles et les proches des personnes tuées ou blessées», a commenté Justin Trudeau sur Twitter.

Dimanche, huit attentats à la bombe ont été commis contre des églises et des hôtels du Ski Lanka, tandis que se déroulaient les cérémonies de Pâques. Plus de 200 personnes ont été tuées dans ces attaques, qui n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat.

Mise en garde

Les voyageurs canadiens qui se trouveraient au Sri Lanka ont été invités à la prudence. «La situation demeure instable. D'autres attaques pourraient se produire à travers le pays», a averti Affaires mondiales Canada dans un bref communiqué.

Les Canadiens sont appelés à respecter le couvre-feu mis en place après les attentats, à collaborer avec les autorités locales et à limiter leurs déplacements. L'accès aux réseaux sociaux a aussi été coupé, ce qui peut nuire aux communications, a indiqué le ministère.

Le député libéral fédéral Gary Anandasangaree, qui est arrivé au Canada du Sri Lanka comme réfugié en 1983, a aussi été touché par les événements.

«J'ai le cœur brisé en apprenant les attaques au Sri Lanka, incluant contre des pratiquants durant les messes de Pâques. Il nous incombe de condamner ces actes de haine et de violence contre les minorités ethniques et religieuses. Nos pensées vont aux familles, aux proches et aux communautés des victimes», a-t-il écrit sur Twitter.