Achat d’une maison neuve: le prix fait foi de tout

Le premier critère des acheteurs d’une propriété neuve est le prix.

C’est ce que révèle l’Enquête sur le comportement des acheteurs d’une habitation neuve réalisée par Garantie de construction résidentielle (GCR).

Ainsi, le prix figure au sommet dans une proportion de 8,9 sur 10, devant la superficie habitable (8,3), la disposition des pièces (8,3), le style et l’architecture (8,2) et la dimension de la cuisine (8,2). On souligne, par communiqué, qu’une terrasse ou un balcon ainsi que la facilité de stationnement peuvent aussi faire pencher la balance.

Les critères les moins déterminants pour l’achat d’une maison neuve sont la présence de gaz naturel (2,1), l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (2,3) et la présence d’un foyer (3).

Jusqu’à 71 % des acheteurs ont versé un acompte lors de l’achat de leur maison neuve, dont 56 % pour un montant de 10 000 $ et moins, bien que la moyenne de l’acompte versé ait été de 16 027 $.

«Puisque les acomptes sont couverts jusqu’à un maximum de 50 000 $, nous recommandons aux consommateurs de ne jamais donner un montant en acompte qui dépasse ce seuil. Il est dommage de constater que 8 % des acheteurs se sont exposés à un risque de perdre des sommes importantes», a dit François-William Simard, vice-président Communications et Relations partenaires de GCR.

Neuf nouveaux acheteurs sur dix ont opté pour un amortissement hypothécaire de 25 ans, alors que cette proportion atteint 82 % si on met tous les acheteurs dans le même panier.

Le sondage effectué par la firme Segma Recherche a été effectué auprès de 1124 Québécois qui ont acheté une propriété en 2018 et qui est enregistrée auprès de GCR.