Pas de hausse de taux d’intérêt à l’horizon

Il ne faut pas s’attendre à ce que la Banque du Canada hausse les taux d’intérêt dans un horizon rapproché.

Selon plusieurs économistes et experts consultés par le quotidien «The Globe and Mail», la Banque du Canada devrait annoncer mercredi que son taux directeur demeurera à 1,75 %, et ce, dans un avenir prévisible.

Il n’est plus question d’une hausse possible, comme le gouverneur de la Banque le laissait encore entendre il y a quelques mois. La cause de ce changement : un ralentissement de l’économie canadienne.

Les économistes prévoient que la croissance économique atteindra seulement 1,5 % cette année.

«Attendez-vous à de la prudence de la part de la Banque du Canada, avec néanmoins des pointes d’optimisme pour éviter les spéculations concernant des baisses de taux d’intérêt», a expliqué Benjamin Reitze, de la Banque de Montréal, au «Globe and Mail».

Les experts consultés estiment que le taux directeur pourrait demeurer inchangé cette année et l’année prochaine.

Les taux hypothécaires sont actuellement en baisse. Ainsi, on peut trouver des hypothèques fermées de cinq ans à des taux négociés d’un peu plus de 3 %.