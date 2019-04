Pénible lendemain de veille en Beauce après des inondations historiques

Les Beaucerons retrouvent tranquillement leurs esprits, lundi, au lendemain d’une crue aussi précipitée qu’importante de la rivière Chaudière qui a assailli les municipalités riveraines, notamment à Sainte-Marie où le centre-ville reste paralysé.

En avant-midi, les eaux de la rivière ont commencé à se retirer de rues où la possibilité d’une inondation restait pourtant un scénario farfelu il y a une semaine à peine. La formation d’un embâcle sur la Chaudière a finalement déclenché l’un des pires coups d’eau du dernier siècle en Beauce, qui compte près de 2000 résidences touchées.

«On commence à être exténués. Au début, on ne s’inquiétait pas trop, mais on ne s’attendait jamais à ce que ça monte autant que ça», se désole Bernard Thibault, qui habite l’une des quelque 950 domiciles sinistrés à Sainte-Marie.

M. Thibault et son fils ont multiplié les allées et venues entre la cour arrière et le sous-sol de la résidence familiale, parvenant à sauver quelques biens, dont des outils. Le reste flottait toujours à ras le plafond dimanche après-midi, malgré la baisse de près de deux pieds du niveau de l’eau.

«Au moins, ç’a descendu drastiquement aujourd’hui», souffle le fils, Thomas Thibault.

L’armée en renfort?

Les sinistrés de Sainte-Marie pourraient recevoir une aide fort bienvenue dans les prochains jours, alors que l’armée pourrait débarquer en Beauce.

«Pour le moment, c’est une équipe de reconnaissance pour évaluer les besoins de ressources militaires», précise le porte-parole de la sécurité civile Thomas Blanchet, précisant que cette aide «va dépendre des besoins sur le terrain».

Le maire Gaétan Vachon a salué l’arrivée probable des troupes canadiennes, dont le mandat « d’assistance » serait essentiellement de seconder la Sûreté du Québec pour la réintégration des domiciles dans les prochains jours.

«Je demande aux gens d’être très patients, demande M. Vachon. On est chanceux parce qu’on est encadré comme on ne l’a jamais été.»

Pas encore gagnée

La partie n’est toutefois pas encore gagnée pour les riverains, qui pourraient avoir à faire face à une nouvelle hausse de la rivière Chaudière dans les prochains jours.

Si la sécurité civile constate une «baisse lente» du niveau de l’eau depuis les dernières heures, le temps est compté d’ici à ce que de nouvelles précipitations déferlent sur la région.

«Avec les prévisions, ce serait une décrue ralentie et peut-être une nouvelle hausse de niveau. Ça va dépendre des précipitations. Vendredi, on parlerait de 10 à 20 mm, mais il y a encore un niveau d’incertitude», indique le porte-parole Thomas Blanchet.