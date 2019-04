Une digue de 300 m faite de 3000 blocs de béton à Deux-Montagnes

La ville de Deux-Montagnes a pris les grands moyens afin d’éviter le pire à ses citoyens en raison de la crue des eaux, elle a érigé une digue de 300 mètres de longueur construite à l’aide de près de 3000 blocs afin que les propriétés des résidents des Laurentides demeurent au sec.

Hier, la digue a connu quelques ratés laissant s’écouler l'eau sur les terrains aux abords du cours d'eau. Aujourd’hui, la Ville s’affaire à colmater les brèches avec de la glaise.

«Aucune maison n’est dans l’eau (ce midi). Déjà, c'est colmaté et toutes nos stations de pompage peuvent retourner l’eau de façon normale», fait savoir Benoit Ferland, directeur général de la Ville de Deux-Montagnes.

M. Ferland assure que la digue va résister malgré la montée des eaux anticipée ainsi que les précipitations à venir.

«Ça va tenir le coup, on n’a pas de problème. On a toujours un peu de maintenance à faire. On va surveiller pour les deux prochaines semaines et s’en assurer jusqu’à ce que le niveau d’eau baisse. Pour le moment, nous sommes satisfaits. Aucune maison n’est inondée», assure le directeur général de Deux-Montagnes.