3152 résidences inondées et 1418 résidents évacués

La pluie attendue sur plusieurs régions combinée à la fonte des neiges fait toujours craindre le pire pour les riverains de la province menacés par la crue des eaux.

Selon le dernier bilan d’Urgence Québec, 3152 résidences sont inondées, 1860 résidences sont isolées et 1418 résidents évacués.

Certaines municipalités auront à composer avec des débordements des rivières et lacs alors que d’autres voient le niveau des eaux diminuer progressivement notamment à Sainte-Marie en Beauce qui a été durement touchée, ce weekend.

Beauce

Des Beaucerons peuvent réintégrer leur domicile, mais ils doivent le faire de façon sécuritaire, insiste Éric Houde, porte-parole de la Sécurité publique du Québec.

«Les gens de Sainte-Marie sont habitués aux inondations, mais pas de cette ampleur-là. Ils vont avoir un certain choc, les meubles vont avoir bougé. Il faut suivre les consignes de sécurité des autorités municipales; le système électrique aura été touché, il faudra faire du ménage rapidement.»

Outaouais, Laval et Montréal

En Outaouais, Laval et Montréal, les citoyens sont aussi inquiets pour leurs biens et leur maison, la Sécurité publique se fait toutefois rassurante.

«À partir des Outaouais, de Gatineau, on voit un certain essoufflement de la montée des eaux, on va atteindre un plateau. Pour Montréal aussi on va atteindre un plateau au courant de la journée selon les prévisions», précise Éric Houde.

Mauricie

La pluie et la neige selon les régions ainsi que la fonte des neiges vont créer «un plateau que l’on risque de garder quelques jours et se dirige vers Trois-Rivières et lac Saint-Pierre qui continue de progresser jusqu’à demain selon les spécialistes», fait savoir le porte-parole.

Québec

«N’oublions pas l’effet de la marée du secteur de Québec, poursuit-il. Il y a le Saint-Maurice qui se déverse dans le lac Saint-Pierre. La marée de Québec est en baisse. Dans trois ou quatre jours on devrait atteindre un certain plateau et une certaine baisse du lac Saint-Pierre, mais pour le moment ça continue de monter dans ce secteur-là», nuance Éric Houde.

Sécurité

En matière de sécurité, les automobilistes doivent aussi être prudents sur les routes aux abords des cours d’eau. «Les gens pensent que ces routes sont en même état que l’été, mais l’eau est insidieuse, elle se promène au niveau du matériel friable. Les terrains des citoyens peuvent aussi présenter des fissures. Si vous avez des doutes sur la stabilité de vos terrains, contactez les autorités municipales», insiste Éric Houde.

M. Houde rappelle que les mieux outillés pour aider les citoyens inondés à retourner chez eux de façon sécurité ce sont les autorités municipales qui sont accompagnées de la Sûreté du Québec, des pompiers et de la santé publique.