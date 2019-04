À 24 ans, il remporte l'un des plus importants gros lots de l'histoire des États-Unis

Manuel Franco se sentait exceptionnellement chanceux le 27 mars dernier à la fin de son quart de travail. L’homme de 24 ans s’est donc arrêté pour acheter un billet de loterie.

«C’était une drôle de sensation. Ce n’était pas naturel, pas du tout normal», a-t-il raconté aux journalistes.

À la caisse d’une station-service Speedway de New Berlin, au Wisconsin, il se sentait si chanceux qu’il a même regardé à la caméra de surveillance et a été tenté de faire un clin d’œil.

Son billet acheté au coût de 10 $ aura finalement été le troisième plus payant de l’histoire des États-Unis. Le gros lot s’élevait à 768,4 millions $ US. Plutôt que de recevoir des paiements jusqu’à la fin de ses jours, M. Franco a choisi d’encaisser la somme de 477 millions $ US immédiatement.

Lorsqu’il a appris qu’il détenait le billet gagnant, Manuel Franco a affirmé avoir crié sans interruption pendant cinq à dix minutes.

Le lendemain, il s’est rendu au travail et avait du mal à cacher la nouvelle à ses collègues. Il a rapidement annoncé sa démission.

Manuel Franco dit vouloir prendre son temps avant de décider quoi faire de son argent. Il s’est entouré d’une équipe pour l’épauler, car il veut aider les gens, mais après avoir assuré son avenir.

L'État du Wisconsin ne permet pas aux gagnants à la loterie de conserver l'anonymat.