Alzheimer: s’inspirer du modèle hollandais pour aider nos aînés

Petit bistro, décor de forêt verdoyante et chambres personnalisées : une résidence privée de l’arrondissement Verdun, à Montréal, s’inspire du modèle hollandais pour aider les aînés qui souffrent d’Alzheimer.

Dès qu’on y met les pieds, le décor surprend. Rien à voir avec les CHSLD où les personnes atteintes d’Alzheimer déambulent dans des corridors blancs.

À la résidence privée L’Étincelle, où 10 personnes âgées souffrant d’Alzheimer vivent, le but était de créer un décor à l’allure résidentielle avec des zones faciles à décoder pour les aînés avec des pertes cognitives.

«On avait un beau défi ici. Le but était de créer un environnement dans lequel on tient compte des difficultés apportées par la maladie, comme la désorientation, les problèmes de mémoire, et les besoins humains sur le plan relationnel, comme être proche de sa famille», a expliqué Philippe Voyer, professeur à l’Université Laval.

Au bout d’un long corridor, une image de forêt a été apposée au mur en guise de limite physique pour les aînés.

Et ça fonctionne. «On a créé un environnement personnalisé facile à décoder», a assuré M. Voyer.

Les études sont claires: les résidences qui suivent le modèle hollandais démontrent des améliorations chez les personnes âgées atteintes d’Alzheimer.

«On note un ralentissement de la perte d’autonomie et des fonctions cognitives», a souligné le professeur.

Les proches de Lisette Lecavalier-Huot n’ont que des bons mots pour la résidence L’Étincelle, où la femme de 75 ans vit depuis près d’un an.

«Ils sont très stimulés ici, pour essayer de continuer une vie normale. Ça les garde occupés et ça les stimule cognitivement», a confié Isabelle Huot, la fille de la septuagénaire, rencontrée par TVA Nouvelles. La famille de Mme Lecavalier-Huot était ravie de pouvoir décorer sa chambre sur mesure afin de lui créer un environnement stimulant et adapté. «Ils sont plus heureux», a-t-elle assuré.

Si le coût d’une telle résidence privée peut paraître élevé, Philippe Voyer invite à bien calculer les chiffres.

Vivre à L’Étincelle coûte un peu moins de 4500 $ par mois, une somme endossée par le privé, tandis qu’une chambre dans le réseau public coûte 8000$ par mois, un montant payé par les contribuables.

«Le Québec est capable d’offrir ce modèle à l’ensemble des Québécois», a conclu M. Voyer.