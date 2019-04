La Commission canadienne des droits de la personne a choisi la photo d’une fillette portant le voile musulman pour illustrer son rapport annuel 2018 au Parlement, une image qui soulève beaucoup de frustration et d’incompréhension.

Des dizaines de commentaires sous la publication Facebook de la Commission, la plupart dénonçant le choix de photographie, ont été écrits par des internautes outrés.

C’est également le cas du commentateur Richard Martineau, qui dénonce ce choix éditorial particulièrement douteux selon lui.

«Chaque année la Commission fait le portrait de l’intolérance, de la xénophobie au Canada. [...] Si c’était la photo d’une femme majeure voilée, à la limite, mais je me demande toujours pourquoi quand on veut illustrer des musulmanes on prend des femmes voilées, parce que la majorité des musulmanes ne portent pas le voile...», explique Martineau dans sa chronique «Réveillez-vous» sur les ondes de LCN.

Il doute que la fillette ait réellement choisi de porter le voile toute seule...

«Même si c’était un petit garçon avec une grande croix dans le cou ça me choquerait. Pensez-vous que c’est elle qui a dit : ‘’oui je veux cacher ma sexualité parce que je ne veux pas susciter le désir chez les hommes’’? Ben voyons donc!»

Alors que de plus en plus de parents refusent d’imposer des couleurs genrées telles que le bleu ou le rose à un bébé garçon ou fille, certains ne se gênent pas pour imposer un choix de religion très strict à un enfant lorsqu’elle est de sexe féminin.

«Tu es une musulmane et on va te voiler. Ça, c’est correct! Acheter un pyjama rose à une petite fille, c’est épouvantable et sexiste, mais voiler une petite fille de 5 ans : ça, c’est cool, c’est un symbole de diversité. Moi ça me choque », dénonce-t-il.

