Des fans de Britney Spears persuadés qu'elle est retenue contre son gré

Ce mois-ci, les fans de Britney Spears ont appris que la chanteuse avait été admise en maison de repos, affaiblie moralement après avoir soutenu son père malade.

Elle avait expliqué sur Instagram avoir besoin de «prendre du temps pour (elle)». Cependant, le podcast Britney’s Gram a avancé l’idée selon laquelle elle serait en réalité retenue contre sa volonté, et des fans se sont retrouvés pour manifester devant le West Hollywood City Hall.

Ces accusations sont sans fondement aucun, mais de nombreux admirateurs de la chanteuse se sont retrouvés, portant des pancartes sur lesquelles on peut lire «Libérez Britney», et autres slogans similaires, reprochant au management de l’artiste la supposée conspiration.

Les accusations émanent de Barbara Gray et Tess Barker, qui ont expliqué à Entertainment Tonight que leur but principal était de faire cesser la tutelle à laquelle est soumise Britney Spears depuis plus de 10 ans, suite à son burn-out ultra médiatisé.

«Nous essayons de faire connaître le mouvement #FreeBritney (libérez Britney), afin de faire savoir qu’il se passe quelque chose de réellement mauvais. Cela fait dix ans qu’elle est sous tutelle, et on ne pense pas qu’elle devrait l’être plus longtemps. Nous essayons donc de faire connaître nos revendications. Nous croyons que son travail prouve que, ces dernières années, elle a montré qu’elle était capable d’être elle-même. Nous ne pouvons pas vraiment parler de sa santé mentale, mais nous parlons de ce que nous avons vu en tant que fans, et en tant que public. Il est évident qu’elle ne devrait pas être aussi contrôlée», a expliqué Barbara Gray.

Le père de Britney Spears, Jamie, et son avocat, Andrew M. Wallet, ont été nommés tuteurs légaux de Britney Spears en 2008, après que la chanteuse a été hospitalisée deux fois en janvier de cette année. Si certains fans de Britney Spears prétendent qu’elle est retenue contre son gré, on l’a néanmoins vue sortir du Montage Resort and Hotel en compagnie de son petit ami, Sam Asghari.