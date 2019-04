Québec verse 450 000 $ à Agropur et Cascades à l'aide d'une fondation

Le gouvernement du Québec a annoncé, mardi, qu'il versera 450 000 $ à Agropur et Cascades pour aider au financement de projets dédiés aux entreprises en démarrage (startup).

L'argent, d'abord versé à la Fondation OSMO, sera ensuite transféré à parts égales à Agropur et à Cascades. Cette fondation vise à soutenir la croissance des entreprises en démarrage dans la région de Montréal.

Chez Agropur, l'argent servira au développement d'Inno Accel, un accélérateur d'entreprises en démarrage dans le secteur laitier qui souhaite développer des solutions innovantes au sein de l'industrie ou de nouveaux produits laitiers.

De son côté, Cascades veut encourager les entreprises en démarrage à «explorer les occasions d'innovation dans l'industrie de la récupération, des papiers et des emballages», a-t-elle expliqué par communiqué.

«Ces initiatives sont gagnantes à la fois pour les startups, qui auront accès aux ressources internes de Cascades et d'Agropur ainsi qu'au réseau d'experts de la Fondation OSMO, et pour les promoteurs, qui profiteront du grand dynamisme et du caractère novateur de ces entreprises émergentes», a résumé le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, par communiqué.