Inconduite sexuelle: un médecin radié 4 ans

Un médecin qui a eu des relations sexuelles avec une de ses patientes au cours des années 80 a écopé d'une radiation de quatre ans, en plus d'une amende de 2500 $, a fait savoir le Collège des médecins mardi.

La patiente, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication, avait rencontré le docteur Robert A. Laflèche, aujourd'hui âgé de 70 ans, en lien avec un problème d'anémie en 1984, à Hull (maintenant Gatineau). Elle a été suivie par le médecin jusqu'en 1987, alors qu'elle était dans la jeune vingtaine.

Au cours de cette période, plusieurs gestes de nature sexuelle auraient été posés par le Dr Laflèche à l'endroit de la victime, incluant des relations sexuelles complètes, dont deux qui se sont produites à l'appartement de la patiente, a raconté cette dernière.

Devant le conseil de discipline du Collège des médecins, la jeune femme a expliqué avoir développé un lien de confiance avec son médecin, dont il aurait abusé pour assouvir ses pulsions sexuelles.

La victime a raconté avoir fait trois tentatives de suicide par la suite et avoir passé un mois hospitalisée dans une unité psychiatrique, en plus de devoir consulter des psychologues et thérapeutes.

Le Dr Laflèche avait plaidé coupable en février dernier. Il avait alors rejeté certaines des accusations, tout en reconnaissant avoir eu au moins une relation sexuelle avec sa patiente à l'appartement de cette dernière.

Le conseil de discipline a donc condamné, le 10 avril dernier, le Dr Laflèche à quatre années de radiation temporaire. Cependant, le médecin avait indiqué, au cours de son audience en février, qu'il avait déjà l'intention de prendre sa retraite le 31 mars dernier.