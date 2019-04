De l’Office du tourisme de Québec au Groupe Le Massif : nouveaux défis pour André Roy

Le directeur de l’Office du tourisme de Québec, André Roy, quittera ses fonctions à la fin juin pour se joindre au Groupe Le Massif qui est en pleine expansion avec son projet de Club Med Québec-Charlevoix.

La semaine dernière, André Roy avait pris tout le monde par surprise en annonçant son départ éventuel de l’OTQ – qu’il dirige depuis novembre 2013 – afin de relever de «nouveaux défis professionnels», sans préciser de quoi il s’agissait.

Son nouvel employeur a confirmé son embauche, mercredi matin, par voie de communiqué. M. Roy a été nommé vice-président exécutif et directeur général du Groupe Le Massif, un «poste clé» qui a été créé sur mesure pour lui.

Celui qui baigne dans l’écosystème touristique depuis plus de 30 ans était la personne toute désignée pour la mise en place du Club Med et pour poursuivre le développement immobilier et la gestion des activités du Groupe Le Massif, selon le président du C.A. Daniel Gauthier et le président de l’entreprise Claude Choquette.

«Ça me prenait un défi vraiment stimulant et c’est le cas. On m’offre de développer un produit déjà extraordinaire qui va être dans une phase de développement pour les quatre ou cinq prochaines années. Ça m’allume beaucoup. Développer, structurer, mettre en valeur, c’est ce que j’aime faire dans la vie», a confié André Roy en entrevue avec Le Journal.

L’ouverture du nouveau complexe de villégiature, actuellement en construction, est prévue en décembre 2020.

Des activités quatre saisons

«Je pense que les gens du Massif se sont rendus compte que c’était plus gros qu’ils pensaient. La venue du Club Med a fait en sorte qu’il y a plein d’opportunités qui se présentent et ils manquaient un peu de bras pour s’en occuper. L’hiver, avec la montagne, on est déjà bien servis mais ça va devenir quatre saisons alors il y a plein d’activités qu’il faut mettre en place. C’est super stimulant», a-t-il ajouté.

«Notre vision du succès repose sur la qualité de notre force humaine et sur sa capacité de créer des synergies. André Roy s’intègre parfaitement dans cette philosophie du Groupe Le Massif partagée par Daniel Gauthier et moi-même», a déclaré Claude Choquette dans le communiqué diffusé tôt mercredi.

Les nouvelles fonctions d’André Roy feront en sorte qu’il demeurera très présent dans les médias puisqu’il deviendra aussi le porte-parole du Groupe Le Massif, a-t-il précisé en entrevue. Il a signé un contrat à durée indéterminée et partagera son temps entre le siège social de Sainte-Foy et la montagne de Petite-Rivière-Saint-François.

Son successeur à l’OTQ devrait normalement être connu à la fin juin puisque le processus de recrutement a déjà été lancé.