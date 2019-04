Défaites libérales : «on sent qu’il y a du mou»

Après celui du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, voilà qu’un autre gouvernement libéral vient de tomber sur l’Île-du-Prince-Édouard : un énième revers qui ne présage rien de bon pour Justin Trudeau, selon Mario Dumont.

«La carte du Canada était rouge quand Justin Trudeau est arrivé [...] et là, ça tombe», explique-t-il.

Les conservateurs ont déjoué les pronostics pour remporter les élections de cette petite province et, pour l’animateur, le premier ministre canadien vient encore de perdre un allié.

Mario Dumont souligne d’ailleurs que les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Parti libéral, dont la machine électorale connaîtrait des ratés, selon un récent article du National Post.

«On n’est pas où on devrait être [...] On sent qu’il y a du mou et on sent que les Libéraux commencent à être nerveux», précise-t-il, soulignant des problèmes organisationnels et des retards.

«Les sondages, ça se remonte, mais ça prend des bonnes nouvelles. Il faut que tu sois bien organisé et que tu présentes des bons candidats dans les comtés», conclut-il.