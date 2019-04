Être payé pour visiter les plus beaux coins du Québec? C’est possible!

La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) cherche un passionné de plein air pour mettre en valeur les plus beaux coins du Québec sur les réseaux sociaux.

La personne recherchée occupera le poste de créateur de contenu, voyagera tout l’été à bord d’une caravane tout équipée et partagera et «fera briller nos destinations avec sa touche magique!», a expliqué la SÉPAQ sur sa page Facebook.

«Le candidat idéal doit savoir déceler l’extraordinaire dans les moments ordinaires, être capable de s’émerveiller de la grandeur de la nature, mais aussi avoir envie de partager une vision différente des milieux qui l’entourent», peut-on lire dans l’offre d’emploi.

C’est l’agence lg2 qui s’occupe de dénicher le candidat parfait pour la SÉPAQ, une personne qui vivra «l’aventure d’un été»!

«lg2 est à la recherche d’une personne passionnée de nature et de plein air pour mettre en valeur les merveilles cachées de nos territoires naturels. À bord d’un van spécialement identifié, le candidat sera appelé à s’aventurer à travers les plus belles destinations SÉPAQ pour les découvrir et en faire la promotion», a indiqué lg2.

En plus de son salaire, le transport, l’hébergement et les activités (kayak, SUP, pêche, randonnée, etc.) seront fournis au candidat choisi pendant toute la durée du contrat.

La personne recherchée doit évidemment aimer le plein air, avoir des connaissances en vidéographie, en rédaction et en photographie, posséder un permis de conduire et être disponible du 1er juin au 11 septembre inclusivement.

