La défaite des Maple Leafs de Toronto, mardi soir, a marqué la fin pour les équipes canadiennes dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Les sept équipes canadiennes du circuit n’ont donc pas été en mesure de franchir le premier tour des séries éliminatoires et Mario Dumont s’est interrogé sur les causes de ce nouvel échec.

La dernière victoire de la Coupe Stanley par une équipe canadienne remonte au triomphe des Canadiens de Montréal lors de la saison 1992-93, soit une période de 26 ans.

«Quand on regarde l’ensemble, on est obligé de se demander ce qui se passe au Canada. Plus largement, est-ce que le Canada est devenu un pays de perdants?»

Autrement dit, est-ce que les insuccès des équipes canadiennes au hockey sont le reflet de ceux vécus dans les autres sphères de la société?

Pour Mario Dumont, cette incapacité chronique à rivaliser avec les formations américaines ne peut être dissociée des inégalités fiscales qui prévalent entre les provinces et les États dans lesquels les joueurs évoluent.

«Pour les joueurs de hockey, en termes de fiscalité, tu ne peux pas venir jouer à un pire endroit que Montréal. [...] Le joueur et son agent, quand ils font leur calcul, ils vont inclure ça [les impôts sur le revenu], souligne l’animateur. La vérité, même si on n’ose pas le dire, c’est qu’il est plus difficile pour les équipes canadiennes de recruter ou de garder à domicile certains bons joueurs.»

Cette réalité s’applique aussi dans des domaines moins visibles que le sport professionnel, avance l’animateur.

«Le monde universitaire, les grands chercheurs, les grosses têtes : c’est la même affaire. Les universités américaines vont venir en voler à l’Université de Toronto ou à l’Université McGill. Il y a du déplacement et du recrutement», donne en exemple Mario Dumont.

Même chose pour les entreprises qui développent des technologies de pointe, poursuit Mario Dumont, si bien qu’il faut à son avis se questionner à savoir si les taux d’imposition «trop élevés» au Canada – et qui continuent de monter – ne contribuent pas à éloigner nos grands talents.

«Peut-être que notre incapacité à garder les meilleurs joueurs au hockey devrait nous éveiller sur le fait que dans d’autres domaines aussi compétitifs, mais où la compétition est moins visible que sur une glace pendant sept matchs, le Canada est aussi un pays qui est perdant à cause de ses impôts», conclut Mario Dumont.