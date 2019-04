Les Montréalais se prononceront bientôt sur les circulaires

La Ville de Montréal a confirmé, mercredi, la tenue prochaine d'une consultation publique sur le contrôle des circulaires et l'encadrement des Publisacs.

«En moins de deux semaines, les Montréalais et Montréalaises ont été plus de 15 000 à signer la pétition en faveur du contrôle des circulaires et en faveur d'une consultation sur le sujet», a indiqué Émilie Thuillier, responsable des dossiers du patrimoine, de la démocratie et de la transparence, ainsi que des communications et de l’expérience citoyenne au comité exécutif.

«Aujourd'hui, nous désignons l'instance qui va faire la consultation. Nous vous proposons la Commission sur l'eau, l'environnement et le développement durable qui entendra les citoyens à ce sujet», a ajouté Mme Thuillier.

Rappelons que c'est le citoyen Charles Montpetit qui avait récolté avec l’aide de 67 personnes les 25 signatures nécessaires au dépôt de chaque demande, et ce, dans 18 arrondissements.

Les Publisacs sont distribués dans 3,5 millions de foyers au Québec, dont 725 000 à Montréal.

Sa page Facebook «Antipublisac» compte plus de 3700 abonnés, et sa démarche est appuyée par 13 groupes écologiques québécois, a précisé Charles Montpetit.

Le citoyen souhaite, entre autres, que les Publisacs ne soient distribués qu’à ceux qui ont un autocollant sur leur boîte aux lettres l’autorisant.