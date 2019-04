L'usine des gâteaux Vachon fermée à cause des inondations en Beauce

L'usine Vachon reconnue pour ses célèbres petits gâteaux et qui emploie 700 employés est fermée depuis vendredi en raison d'importants dommages causés par la crue de la rivière Chaudière à Sainte-Marie en Beauce.

Selon la direction de l'usine, la fermeture pourrait s'étendre sur trois à huit semaines et s'engage à rouvrir le plus tôt possible, mais elle avoue qu'elle doit toujours évaluer l'ampleur des dégâts.

Des ingénieurs sont attendus sur place d'ici à vendredi pour évaluer l'étendue des dommages et pour se prononcer sur la suite des choses.

Le maire de Sainte-Marie et des employés s'interrogent sur l'avenir de l'usine compte tenu de l'importance des dégâts.

Les employés et le syndicat ont été avisés de ne pas parler aux médias.