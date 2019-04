«Ça va mal pour Justin Trudeau, ça va très mal», lance Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» à l’émission le Québec Matin.

Non seulement le premier ministre aurait fait de l’ingérence auprès de la Procureure générale du Canada Jody Wilson-Raybould dans l’affaire SNC-Lavalin, il aurait également nommé des juges compte tenu de leurs allégeances politiques et leurs dons au Parti libéral du Canada, a dévoilé le «Globe and Mail».

«Ça l’air que le bureau du premier ministre, ce n’est pas rien, le bureau même, utilise un outil pour savoir quel candidat est membre du PLC, depuis combien d’années et quel candidat aurait donné de l’argent au parti», rapporte Richard Martineau.

«Ça va veut dire que tu si tu veux être juge et que tu es proche des conservateurs, tu ne le pourras pas. Si tu veux être juge, mais que tu n’as pas donné d’argent à Trudeau, tu ne seras pas nommé. Et pendant ce temps-là, c’est quoi le symbole de la justice? Une statue avec un bandeau sur les yeux. Je peux vous dire qu’ils n’ont pas de bandeaux sur les yeux parce qu’ils regardent de très près si tu es proche du PLC... Qu’est-ce que vous voulez : un chum c’t’un chum!», ajoute-t-il.

«Ça regarde très mal pour lui», conclut Martineau.

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***