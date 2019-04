Un quartier de 250 maisons complètement isolé à Rigaud

En plus des résidences inondées, un quartier d’environ 250 maisons se retrouve désormais complètement isolé à Rigaud, puisque le seul chemin permettant d’y accéder a été détruit par l’érosion.

«Même les véhicules blindés légers de l’armée canadienne ne peuvent pas passer» sur le chemin du Bas de la Rivière, qui permet de se rendre au secteur de Pointe au sable, a affirmé le directeur du Service de sécurité incendie de Rigaud, Daniel Boyer. Le secteur n’est désormais accessible qu’avec des embarcations nautiques.

Les autorités indiquent qu’une cinquantaine de familles de ce quartier se trouvent encore à l’intérieur de leur domicile.

«À l’intérieur, on dit que c’est une île, donc ces gens-là, il y en a qui ne sont même pas inondés, explique M. Boyer. C’est ça qu’il faut comprendre. C’est business as usual chez eux.»

Aucun ordre d’évacuation n’a été donné pour ces citoyens, mais la Ville les incite tout de même à quitter leur maison. Même si l’électricité n’a pas encore été coupée dans le quartier, la situation pourrait devenir problématique pour les résidents si une urgence devait survenir.

«C’est évident qu’en cas d’incendie, en cas de problème médical majeur, l’évacuation rapide va être impossible comme tel», précise-t-il.

Des démarches sont en cours avec Ambulance Saint-Jean et l’Armée du salut «pour être capable de rendre service à ces gens-là en vue d’une évacuation rapide à un certain moment», souligne le directeur du Service de sécurité incendie.

La qualité de l’eau potable ne peut pas être assurée dans ce secteur non plus, puisque bon nombre de résidences sont desservies par des puits artésiens. «À partir du moment où on a des inondations avec des fosses septiques à l’intérieur d’un périmètre donné, je ne suis pas un expert, mais c’est sûr que je ne boirais pas l’eau là présentement», a déclaré Daniel Boyer.

«Un marathon»

Dans l’ensemble de la ville de Rigaud, ce sont 138 maisons qui sont affectées par la crue des eaux, dont 74 ont été carrément inondées.

«Si jamais vous vous sentez fatigués ou quoi que ce soit, quittez vos résidences, implore M. Boyer. C’est ce qu’on vous demande. On est dans un marathon. On ne le répétera jamais assez. On est là pour quelques semaines, c’est évident.»