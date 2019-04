Un scénario météo inquiétant se dessine pour vendredi

Au moment où la fonte des neiges est loin d’être terminée dans plusieurs régions, des quantités de pluie importantes sont attendues vendredi, risquant ainsi de mettre encore de la pression sur les cours d’eau déjà en forte crue.

Pour la journée de mercredi, une dizaine de millimètres de pluie sont tombés à Montréal, et environ de 15 à 20 mm plus au nord.

«Les précipitations qui sont tombées parfois peuvent prendre plusieurs heures avant de percoler dans les bassins versants et à faire hausser le niveau de certaines rivières», a indiqué le météorologue Alexandre Parent, d’Environnement Canada en entrevue à 100% Nouvelles sur LCN.

Toutefois, c’est vraiment la journée de vendredi qui intéressent les autorités alors que de 25 mm à 30 mm de pluie sont prévus.

«C’est un peu plus que ce que l’on anticipait. Ce ne sont pas nécessairement de bonnes nouvelles. Même que localement, et sans vouloir aller avec le pire des scénarios, certains modèles montrent jusqu’à 50 mm de pluie possible le long de la vallée du Saint-Laurent et au sud», précise M. Parent.

En plus de la journée de vendredi, samedi matin pourrait être un moment critique pour les riverains, alors que les cours d’eau pourraient encore gonfler.

«On peut s’attendre à ce que plusieurs rivières et bassins réagissent et soient en augmentation ce week-end. Ça pourrait avoir des impacts très importants», conclut-il.

